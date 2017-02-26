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NUSR-ET DÜNYAYA AÇILIYOR

Nusr-Et dünyaya açılıyor

Tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe, ABD ve İngiltere'de restoran açmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’ye yayılan ününden sonra ‘saltbae’ adını verdiği tuzlama hareketiyle dünya çapına yayılan Nusr-Et, yeni restoranlar için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle Dubai restoranında, ünlü oyunculardan futbolculara, şeyhlerden iş insanlarına kadar büyük bir kitlenin yer bulmak için saatlerce beklediği Nusr-Et, Turquality Programı’na katılmak için de başvuru yaptı. 

Milliyet'in haberine göre; Nusr-Et’in sahibi Nusret Gökçe, Dubai’deki restoranında bu kapsamdaki planlarını anlattı. Gökçe, Turquality programına katılma yönünde başvurularını, “Bu sadece bir destek değil, sonuçta Nusr-Et dünya çapında bir marka haline geldi. Bunun tanıtılması, anlatılması Türkiye’nin kazanımı” ifadelerini kullandı. 

Başvuru işlemleri tamamlandı

Türk markalarının markalaşması yönünde adımlarını teşvik etmek için kurulan dünyanın ilk devlet destekli programı olan Turquality, kira, tanıtım, danışmanlık, reklam gibi faaliyetlerde firmalara destek oluyor. Başvuruların yapıldığını ve yakın bir zamanda Turquality kapsamına gireceklerini belirten Gökçe, ilk adım olarak ABD ve İngiltere’de yeni restoranlar açmak istediğini belirtti.

Haziranda açıyor

Yurtdışında tek restoranı Dubai’de hizmet veren Gökçe, yaptığı ‘et showları’nı yakın zamanda Amerika’ya da taşıyacak. Nusret Gökçe, Nusr-Et’in ABD ve İngiltere’de açacağı restoranların açılış tarihini haziran ayı olarak açıkladı. Gökçe, “Haziran ayında Londra ve New York’ta restoran açmış oluruz” dedi. Gökçe, daha önce bu bölgelerdeki hedeflerini ABD’deki restoran sayısını 2018 yılına kadar üç, İngiltere’deki restoran sayısını ise ikiye çıkaracağını açıklamıştı.

Milliyet
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