Nutella 1 milyar kavanozda Türk fındığını dünyaya taşıyor

Ferrero Grubu, tüketiciye olan saygı ve ürünlerin güvenilirliğine olan yüksek inancın bir göstergesi olarak Manisa fabrikasının kapılarını açtı. Dünya Nutella Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen tüketiciler Nutella’da kullanılan hammaddeleri inceleyip üretim aşamasını fabrikada adım adım takip etti. Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Tüketicilerimizin güvenle Nutella yiyebilmelerini garanti etmek için en iyi hammaddelerle, en yüksek sağlık güvenliği standartlarında üretim yapıyoruz. Bu üretim sonucunda da Nutella ile 1 milyar kavanozda Türk fındığının lezzetini tüm dünya ile buluşturuyoruz. Bugün tüm üretim aşamalarımızı tüketicilerimizle paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ferrero Grubu, Dünya Nutella Günü’nde Manisa fabrikasında tüketicisi ile buluştu. Tüketiciye olan saygı ve ürünlerin güvenilirliğine olan yüksek inancın bir göstergesi olarak fabrikasının kapılarını tüketicisine açan Ferrero, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tüketicileri Manisa’da konuk etti. Gün boyu süren etkinlikte tüketiciler Nutella’da kullanılan hammaddeleri inceleyip üretim aşamasını fabrikada adım adım takip etti.

Sözlerini tutarak fabrikalarının kapısını tüketicilerine açmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Tüketicilerimizin güvenle Nutella yiyebilmelerini garanti etmek için en iyi hammaddelerle, en yüksek sağlık güvenliği standartlarında üretim yapıyoruz. Bugün tüketicilerimiz fabrikamızda bizlerle birlikte oldu ve tüm üretim aşamalarımızı ve hammaddelerimizi detaylı bir şekilde incelediler. Dünya Nutella Günü’nü onlarla bu şekilde kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

22 ilden geldiler

Dünya Nutella Günü’nde Ferrero Grubu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden alınan 7 binden fazla başvuru sonucunda seçilen tüketiciler Manisa’da ağırlandı. 22 ilden gelen tüketiciler Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ve Ferrero Manisa Fabrikası Müdürü Jorris Gamelin tarafından özel olan kurulan etkinlik alanında ve fabrikada konuk edildi.

Tüm hammaddeler tüketici kontrolünde

Fabrikada kurulan özel alanda Nutella üretiminde kullanılan tüm hammaddeler tüketicinin kontrolüne sunuldu. Hammaddeleri inceleme şansı bulan tüketiciler, ayrıca bu hammaddelerin özellikleri ve üretim aşamasındaki yeri konusunda uzmanlarca bilgilendirildi. Ferrero Ailesi için tüketici sağlığı ve güveninin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Azmi Gümüşlüoğlu, “Bu yüzden ürünlerimizde kullandığımız ham maddelerin seçiminde son derece titiz davranıyoruz. Kalite Kontrol ekiplerimizle bu gibi faktörleri sürekli olarak gözlem altında tutarak, ürünlerimizin tüketiciler açısından güvenli kalmasını da garanti ediyoruz” dedi.

Türk fındığının dünyadaki elçisi

“NUTELLA ile Türk fındığını Dünya’ya tattırıyoruz” diyen Azmi Gümüşlüoğlu, “Fındık ihtiyacımızın çok büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyoruz. Kullandığımız fındığın yüzde 90’ı Türk fındığı. 19. fabrikamızı Türkiye'de Manisa’da kurduk. Manisa haricinde Türkiye’de 6 üretim tesisisimiz daha mevcut. 7 fabrikada 1600’ü aşkın çalışanımızla Türkiye için üretiyor, Türkiye’ye değer katıyor, Türk Fındığının en büyük elçisi olarak 100’den fazla ülkede milyonlarca insanla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’den 3 kıtaya ihracat

Türkiye’nin, Ferrero grubunun en çok değer verdiği ülkelerden biri olduğunun altını çizen Azmi Gümüşlüoğlu “Ferrero Grubu olarak Nutella ile 1 milyar kavanozda Türk fındığının lezzetini tüm dünya ile buluşturuyoruz. Ayrıca Hali hazırda Türkiye’de 1 milyar euroluk bir iş hacmi yürütüyoruz. Burada yaptığımız üretimle 3 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ferrero olarak Türkiye’nin muazzam potansiyeline inanıyoruz, güveniyoruz. Bu inanç, güven ve gönül rahatlığıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mart ayında yeni yatırımlarla Nutella’da üretim kapasitemizi yüzde 50 artıracağız.” dedi.

Ferrero Grubu Hakkında

Ferrero, 1946 yılında İtalya’nın Alba kentinde kuruldu. Bugün Grup 10 milyar Euro’yu aşan toplam iş hacmi ile şekerleme pazarının pazar liderlerinden ve küresel çikolata pazarının en büyük şirketlerinden biridir. 53 ülkede 40 bin çalışanı olan Grup, dünya genelinde 22 üretim tesisine ve 9 tarım şirketine sahiptir. Grup, 19. fabrikasını 2013 yılında Türkiye'de Manisa şehrinde kurmuştur.

Ferrero’nun ürünleri 160’dan fazla ülkede tüketici ile buluşmaktadır. Ortak anıların ve geleneklerin parçası haline gelen markaları nesilden nesile aktarılıp, kimi bölgelerde kültürel ikon haline gelmiştir. Sosyal Sorumluluk, Ferrero’nun DNA’sında mevcuttur. Ürün tazeliği ve yüksek kalitesi, en iyi ham maddelerin seçimi, sürdürülebilir tarım yöntemleri, ve bitmeyen araştırma ve inovasyon tutkusu Ferrero’nun başarısının en önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Ferrero, Ferrero Vakfı, Michele Ferrero Girişimcilik Projeleri ve Kinder+Sport Programı ile yerel toplumların gelişimini desteklemektedir. Daha fazla bilgi için: www.ferrero.com, www.ferrerocsr.com