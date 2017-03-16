O adamdan korkunç savunma !

Edirne'de inşaat işçisi 47 yaşındaki T.G., başandığı eşinden olan yaşları 7 ile 14 arasında değişen 3 kızını cinsel istirmarda bulunup, kızlarının başkalarıyla da birlikte olmalarına izin verdiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, "Kızlarımla yaşadığım ilişkiden öz anneleri S.'nin ve üvey anneleri Ü.G.'nin de haberi vardı. Karım S.Ö., kuması Ü.G.'yi erkek çocuk doğurduğu için kıskandığından kızlarımı bana yönlendiriyor ve "biz öğretmeyelim de dışardan mı öğrensinler" diyordu" dedi.

Edirne'de geçen yılın Ağustos ayında, polise giden S.Ö., eski eşi T.G.,'nin öz kızları S.B.(7), B.G. (11) ve Y.G.'ye (14) cinsel istismarda bulunup, farklı kişilere pazarlayıp fuhuş yaptırdığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.G., tutuklanıp, cezaevine konuldu.

T.G., hakkında Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracı olmak, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıya 45 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasını çıktı.

Avukatları ile duruşmaya katılan T.G., savunmasında yazılı beyanda bulunduğunu, mağdurelerin öz kızları olduğunu belirterek, kızlarından Y. ile 2014 yılından beri ilişkiye girdiğini itiraf etti. Kızlarını başkalarına pazarlamadığını öne süren T.G., "Kızlarımla yaşadığım ilişkiden öz anneleri S.'nin ve üvey anneleri Ü.G.'nin de haberi vardı. Karım S.Ö., kuması Ü. G.'yi erkek çocuk doğurduğu için kıskandığından kızlarımı bana yönlendiriyor ve "biz öğretmeyelim de dışardan mı öğrensinler" diyordu" dedi.

Öz kızlarına istismarda bulunan ve boşandığı annesiyle beraber yaşamaya devam ettiklerini belirten T.G., daha sonra boşandığı eşi S.Ö.'nün erkek kardeşinin nişanlısının da onlarla birlikte yaşamaya başladığını, bir süre sonra da onunla evlendiklerini belirtti. İki eşli olarak yaşamaya başlayan T.G., eşlerinin üzerinde, "Sen bize yetmiyorsun" diye baskı yapmasının üzerine başka erkeklerle birlikte olmalarına izin verdiğini söyledi. Bunun üzerine internetten başkalarıyla tanıştıklarını ve onların evlerine geldiğini söylen T.G., diğer sanık B.K. ile de internetten tanıştıklarını, K.'nın evlerine gelip eşleri S. ve Ü. ile defalarca birlikte olduğunu söyledi. T.G., "B. eve geldiğinde kızlarla karşılaştırmamaya çalışıyordum. B., genelde Ü. ile yatak odasına gidiyordu. S., kızım Y. ve ben salonda oturuyorduk. Diğer küçük çocuklar da odalarında uyuyorlardı" dedi.

Sanıklardan son sözlerinin sorulması üzerine T.G. "Suçumu samimi bir şekilde ikrar ettim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" derken, diğer sanık B.K., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Denetimli serbestlik tedbirine uyuyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme T.G.'nin tutukluluk halinin devamına, oy çokluğu ile de diğer sanık B.K.'nin tutuklanmasına karar verdi. Mağdur kızların annesi S.Ö. ve üvey anneleri Ü. G.'nin de "katılan sanık" sıfatıyla duruşmaya kabulüne karar verildi.

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