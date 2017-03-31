O artık dünyanın en zengin 2. insanı

Amazon firmasının Dubai merkezli elektronik ticaret devi Souq.com sitesini satın almasının ardından zenginler sıralaması da bir anda değişti.



Milyarderler sıralamasında Berkshire Hathaway grubunun sahibi Warren Buffet ve tekstil devi Inditex'in başında bulunan Amancio Ortega'yı takip eden Jeff Bezos, iki ismi de geçmeyi başardı.



Souq.com perakende sitesinin Amazon'a katılmasınn ardından şirket hisseleri yükselerek 18.32$'dan işlem görmeye başladı. 53 yaşındaki Jeff Bezos'un serveti de 1.5 milyar $ arttı ve 75.6 milyar dolara ulaştı. Amerikalı işadamı Böylelikle Avrupa'nın en zengini Ortega'yı 1.3 milyar dolar, Warren Buffet'ı da 700 milyon dolar solladı.



TRUMP SEÇİLMESİNE RAĞMEN



8 Kasım'da Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından küresel hisse senetleri değer kaybetmesine rağmen Amazon'un kurucusu Bezos servetine 7 milyar $ ekledi. 1 yıl içerisindeki kazancı ise 10.2 milyar $ oldu. Aynı dönemde, Dünya genelinde Bezos'tan daha fazla servetini artıran sadece iki isim var.



Çinli perakende devi SF Express'in sahibi Wang Wei zenginliğine 18.4 milyar dolar daha katarken, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de 11.4 milyar $ daha zenginleşmişti.



Jeff Bezos buna rağmen, 86 milyar $ servetle dünyanın en zengini olan Bill Gates'in 10.4 milyar $ gerisinde.