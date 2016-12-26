O AVM'DEN AÇIKLAMA: BÜYÜK TEHDİTLER ALDIK

O AVM'den açıklama: Büyük tehditler aldık

İstanbul Ataköy'deki A Plus AVM'nin önünde sergilenen ‘Kostantiniyye’ eseri büyük tepki çekmişti.

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İstanbul Ataköy'deki A Plus AVM yönetimi, Ahmet Güneştekin’in ‘Kostantiniyye’ eseri nedeniyle çok büyük tehditler aldıklarını ifade etti.

A Plus AVM Genel Müdürü Cemil Demirbakan Hürrriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Perşembe akşamı açılış yaptık. Törenden iki saat sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıtalar gelip ‘Kostantiniyye’ eseri hakkında şikâyetler olduğunu söyledi. Kaldırılması yönünde telkinlerde bulundu. Daha sonra birçok kişi bize ulaşıp tehditler savurdu. Osmanlı derneklerinden aradığını söyleyen bazı kişiler ‘Burası İstanbul, kaldırın o eseri’ dediler. Tehdit telefonları aldık. Bunun üzerine heykelin üzerini kapattık.

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Daha sonra sanatçının ekibine haber verdik. Onlar da gelip eseri kaldırdı. Biz bu tür etkinliklere destek veriyoruz. Burası bir alışveriş merkezi. Grupların gelip buradaki müşterilere zarar verme, olay çıkarma durumu vardı. Bu nedenle yönetim kurulu olarak eserin kaldırılması yönünde karar aldık. Sanatçının AVM’de ikisi içeride, ikisi dışarıda toplam 4 eseri vardı. Diğer üç eser AVM’de sergilenmeye devam ediyor.”

Hürriyet
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