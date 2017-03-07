O bayrakta gizli kamera mı var ?

Hindistan tarafından Pakistan sınırına dikilen 110 metre yüksekliğindeki bayrak direği, İslamabad yönetiminde casusluk endişesine neden oldu.

Sputnik'in haberine göre, Lahor'daki Wagah sınır kapısının 200 metre uzağına dikilen bayrak direği, yüksekliği sebebiyle tepesine gizli kamera yerleştirilerek Pakistan sınırlarının gözetlenebileceği kaygısına yol açtı.

'BAYRAĞI BAŞKA YERE TAŞIYIN'

Yerel medyada yer alan haberde, komşusunu uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçlayan Pakistan, 110 metre yüksekliğindeki bayrak direği nedeniyle Hint makamlarına duyduğu endişeyi dile getirdi. İslamabad yönetimi, ayrıca Hindistan'dan bayrağı Pakistan'ın Lahor kentinden görülemeyecek bir yere taşımasını istedi.

Hint yetkililer ise bayrağın sınıra mevcut uzaklığının yeterli olduğunu ve herhangi bir yasanın çiğnenmediğini iddia etti.