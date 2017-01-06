O BÖLGELERE GİRMEK YASAK !

O bölgelere girmek yasak !

Gaziantep'te Beşkılıç-Türkyurdu arasındaki alana girmek 15 günlüğüne yasaklandı.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu  arasında kalan alan, 15 günlüğüne "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında  güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğine  yönelik muhtemel tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye yönelik önlemler alındığı  bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun  32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri  bölgesinde, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 23 Ocak 2017  Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel  Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 09 Ocak 2017 - 23  Ocak 2017 tarihlerinde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç  ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik  tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce  yapılacaktır."

AA
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