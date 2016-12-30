O ceset büyükelçiye mi ait ?

Brezilya'da yanmış bir aracın içerisinde bulunan cesedin Pazartesi gününden beri kayıp olan Yunan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'e ait olabileceği düşünülüyor.

Brezilya'nın Rio kentinde yanmış bir aracın içinde bulunan cesedin kayıp Yunan Büyükelçisi’ne ait olabileceği endişesini yarattı. AFP'nin haberine göre bugün Rio kentinde yanmış bir otomobilin ve içerisinde kimliği belirsiz bir ceset bulunması bu şahsın Pazartesi gününden beri kayıp olan Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi olma ihtimalini akıllara getirdi.

Araştırmalarını sürdüren Rio polisi cesedin 59 yaşındaki Kyriakos Amiridis olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi paylaşmadı.Cinayet masasından bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, "Şu anda teyit edebileceğimiz tek bilgi Nova Iguacu'da yanmış bir araç ve içerisinde bir ceset bulunduğu" ifadelerini kullandı.

Yetkili yanan aracın plakasının Büyükelçi'nin kullandığı kiralık araca ait olduğunu bildirdi.

Amiridis ve ailesi 21 Aralık'ta Brezilya'nın Nova Iguaçu bölgesine tatile gitmişti. Brazilya medyasında çıkan haberlere göre Büyükelçi Pazartesi günü kiralık otomobille kayboldu. Amiridis'in Brezilyalı eşi Çarşamba günü eşinin kayıp olduğunu polise bildirdi.