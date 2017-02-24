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O FİRMAYA 3 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

O firmaya 3 milyon TL ceza kesildi

Tekirdağ'da kimyasal fabrika atıklarını kanalizasyona döken ve ilçede kötü kokulara neden olan firmaya 3 milyon TL ceza kesildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’nde kimyasal fabrika atıklarını kanalizasyona döken ve ilçede günlerce pis kokuya neden olup, öğrencilerin okula maskelerle gitmesine neden olan firmaya 3 milyon lira, atıkları boşaltan firmaya ise 212 bin lira para cezası kesildi.

Çerkezköy’ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak’ta 4 Şubat günü çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Bölgede inceleme yapan belediye ve GAZDAŞ ekipleri, alınan numuneleri kimyasal analize gönderdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çerkezköy Belediyesi günlerdir kötü kokunun kaynağını belirlemek için çalışırken, mahallede bulunan Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu kokudan olumsuz etkilendi. Velilerin bazıları çocuklarını okula göndermezken, eğitimden yoksun kalmayan öğrenciler ise okula ağız maskesi takarak gitti.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden günlerdir yaptığı incelemede, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan özel bir firmaya ait tekstil kimyasalları üreten bir fabrikaya ait tankerlerin atıklarını bölgeden geçen kanalizasyon hattına rögar kapaklarını açarak döktüğünü belirledi. Tesislerin atıklarını Gebze’de bulunan tesislere gönderip, bertaraf etmesi yerine kanalizasyona kaçak olarak döktüğü tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından kimyasal atığı bertaraf tesislerine göndermek yerine kanalizasyona boşaltan firmanın sahiplerine endüstriyel atığın arıtıldığının kontrolünü yapmadığı gerekçesiyle 3 milyon TL, atığı tanker ile kanalizasyona boşaltan firmaya ile 212 bin lira para cezası uyguladı. Daha önce atığı boşaltan tanker sürücüleri M.K., ile U.F., gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılmıştı.

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