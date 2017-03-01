O fotoğraftaki kişi Adil Öksüz mü ? İşte cevabı

Londra'da çekildiği belirtilen, Adil Öksüz'e benzerliğiyle tartışılan fotoğraftaki inceleme tamamlandı. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı anlaşıldı. İncelemelerde fotoğraftaki kişi ile Adil Öksüz'ün kulak yapısının uyuşmadığına dikkat çekildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsın gizlice çektiği fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Ancak fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı öğrenildi.

KULAK YAPISI UYUŞMADI



A Haber'in haberine göre; istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yapılan incelemeler sonucu Londra'da çekildiği belirtilen fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı ortaya çıktı. İncelemelerde fotoğraftaki kişi ile Adil Öksüz'ün kulak yapısının uyuşmadığı belirtildi.

BENZERLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Londra'da Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsı gizlice fotoğraflamıştı. Cep telefonu ile fotoğrafı çekilen kişinin fotoğrafı Adil Öksüz ile olan benzerliği çok konuşulmuştu..

ÖDÜL 4 MİLYON LİRA



FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ/PYD Terör Örgütü üyesi olarak aranan, "kırmızı" kategoride yer alıyor. Öksüz'ün ihbarı için ödül miktarı 4 milyon lira..