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O HABERLER ABD'Yİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ

O haberler ABD'yi çok rahatsız etti

Türkiye'de medyada giderek artan ABD aleyhindeki haberler, Washington yönetimini alarma geçirdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerikan karşıtı haberlerin “ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine” dikkat çekerek, “Bu durmalı” dedi.

Kirby, sabahın ilk saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada önce Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, Türkiye’nin “NATO üyeliğine” vurgu yaptı. Ardından da, Türk medyasında artan Amerikan karşıtı haberlere değindi.

Kirby’nin mesajları şöyle:

“AMERİKAN VATANDAŞLARINI TEHLİKEYE ATAR. DURMALI…”

“Türkiye’de meydana gelen, aralarında yılbaşında İstanbul’da, bugün de İzmir’de gerçekleşenin de bulunduğu terörist saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Terörizme karşı NATO’daki müttefikimiz Türkiye ile birlikte mücadele ediyoruz. Türk medyasında ABD hakkındaki yangına körükle giden ve temelsiz suçlamalar rencide edici ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atabilir. Bunlar durmalı…”

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