O hakimlerle kripto FETÖ'cü mü ?

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanvekili AK Partili Selçuk Özdağ, FETÖ’nün önemli isimlerinin yer aldığı davalarda bir defada verdikleri tahliye kararlarıyla kafalarda soru işareti yaratan hakimlerle ilgili MİT ve Emniyet’in detaylı araştırma yapmasını istedi.

“FETÖ’nün medya ayağındaki gazetecilerin tamamının tahliyesi soru işareti” diyen Özdağ, şunları söyledi: “Orada Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a çok ciddi hakaret edenler, ciddi şekilde algı operasyonu yapanlar, dergi çıkartanlar var, darbeyi destekleyenler var. 21’inin birden tahliyesi çok ciddi soru işaretidir, yargı üzerinde gölgedir. 2-3 kişi tahliye edilir, bir ay sonra filan bir başkası tahliye edilebilir, bu normaldir. Ama 21’inin birden tahliye edilip, toplumsal tepkiler nedeniyle tekrar 8’ninin gözaltına alınması, sonrasında da tekrar 21’inin birden gözaltına alınması yargının vicdanıyla hareket etmediğini gösteriyor.”

SORU İŞARETLERİ VAR

Hükümete yakın Star gazetesinde yer alan habere göre; tahliye kararı veren hakimlerin tutumlarının yarattığı soru işaretine dikkat çeken Özdağ, “kripto olarak durup, son olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmiş olabilecekleri” ihtimaliyle ilgili olarak şunları kaydetti: “Bu kararlar, benim kafamda soru işareti oluşturdu. Bu hakimleri MİT, Emniyet detaylı araştırmalıdır. Bir hakim, bilgiye dayanmadan karar veriyorsa o çok vahim demektir.”