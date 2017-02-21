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O İLÇEDE YAŞAYANLAR DİKKAT ! ELEKTRİK VERİLMEYECEK

O ilçede yaşayanlar dikkat ! Elektrik verilmeyecek

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçe için elektrik kesintisi uyarısı yaptı.

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Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde 24 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü ve Güngören ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 24 Şubat Cuma günü 08.00 ile 19.00 arası farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

AA
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