O ilçelerde okullar tatil edildi

Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Gürgentepe, Ulubey, Korgan, Mesudiye, Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı, Kumru ve Gölköy ilçelerinin tamamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, İkizce ile Altınordu ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Akkuş ilçesinde ise İMKB YBO, Fatih Ortaokulu, Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu ve Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi hariç tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Giresun'da ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, Doğankent ile Güce ilçesindeki okulların tamamı, Dereli ilçesinde de ilkokul ve ortaokullar tatil edildi.