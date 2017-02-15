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O İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

O ilçelerde okullar tatil edildi

Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

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Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma  nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent  genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Gürgentepe, Ulubey, Korgan, Mesudiye, Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı,  Kumru ve Gölköy ilçelerinin tamamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği  ifade edilen açıklamada, İkizce ile Altınordu ilçelerinde de taşımalı eğitim  yapan okulların tatil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Akkuş ilçesinde ise İMKB YBO, Fatih Ortaokulu, Ahmet  Cürebal İmam Hatip Ortaokulu ve Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi hariç tüm  okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Giresun'da ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye  göre, Doğankent ile Güce ilçesindeki okulların tamamı, Dereli ilçesinde de  ilkokul ve ortaokullar tatil edildi.

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