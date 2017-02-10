O İLDE 14 AKADEMİSYENE FETÖ GÖZALTISI

O ilde 14 akademisyene FETÖ gözaltısı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) görev yapan 17 örgetim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Erciyes Üniversitesi'nde görev yapan ve haklarında idari soruşturma açılan öğretim görevlilerine yönelik yapılan savcılık soruşturmasında, Bylock programını kullandıkları belirlenen Gözde Ö., Mehmet Nezir İ., Osman K., Ensar A., Özhan C., Mahmut G., Bekir Ö., İbrahim Halil T., Sibel A., Adem E., Abdussamed A., Tuğba G., Ayşe S., Hayati D., Duran A., Vahit B. ve Serdar Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin evlerinde yapılan arama sonrasında 14'ü gözaltına alındı, 3 akademisyenin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.
 

DHA
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