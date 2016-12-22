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O İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

O ilde eğitime kar engeli

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya'da okullar tatil edildi.

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Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

AA
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