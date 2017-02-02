O ilde ekmek ve simit fiyatına zam geldi !

Bursa Fırıncılar Odası'nın geçen yıl ekim ayında aldığı ekmek ve simit zammı, uygulanmaya başlandı. Zamla birlikte 250 gramlık ekmek ve simidin fiyatı bir lira 25 kuruşa yükseldi.

Bursa Fırıncılar Odası, geçen Ekim ayında 250 gram ekmeğe 25 kuruş zam kararı alırken, faaliyet gösteren 442 fırından odaya kayıt olmayan ve merdiven altı üretim yapan kaçak 142 fırın, 250 gram ekmeği 1 liradan satınca karar askıya alındı. Un ve işçi maliyetlerinin artması sonrası 25 kuruşluk zam kararı 4 ay sonra uygulanmaya konuldu. Odaya kayıtlı 300 fırın bundan sonra ekmeği 1 lira 25 kuruştan satacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Adnan Yılmaz, 250 gram ekmeği ucuza satanların gram çaldığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Vatandaş ekmeği alırken tartmıyor ki bilsin. 1 çuval un 72 lira. Yine enflasyon oranında, hatta bazı yıllar üstünde, işçi ücreti artışları oldu. SGK primi, vergi, esnafın kendi geçim sıkıntısı da var. Biz 2014 yılı Ocak ayından beri zam ekmeğe yapmıyorduk. Bu sebeple ekmek ve simide zam yapmak zorunda kaldık."

"3 BURSA'YI DOYURACAK KADAR FIRIN VAR"

Bursa'daki 442 fırının 6.5 milyon kişiye ekmek üretecek kapasitede olduğunu belirten Yılmaz, "Yani şu an kentimizde 3 Bursa'yı doyuracak kadar fırın var. Çaba harcamamıza rağmen kaçak fırınların önünü bir türlü alamadık. Bu da haksız rekabete yol açtı" dedi.

BESAŞ 2017'DE ZAM YAPMAYACAK

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden Bursa Ekmek Besin Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BESAŞ) 2017 yılı içinde ekmeğe zam yapılmayacağını ve bayilerde 400 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını duyurdu.