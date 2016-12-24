O ilde faciadan son anda dönüldü

Valilikten yapılan açıklamada, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Korucu, Kuyubaşı ve Ormaniçi mahallelerindeki arama tarama faaliyetlerinde, Korucu Mahallesi yolu üzerine tuzaklanmış patlayıcı madde düzeneğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Büro Amirliği ekibince yapılan inceleme sonucunda, menfeze yağ tenekeleri içerisine konulmuş vaziyette 60 kilogram ve 100 metre kablo ile bağlanmış amonyum nitrat tespit edilerek kontrollü olarak imha edilmiştir."

Nusaybin'de boş bir arazide tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçatarla Mahallesi'nde boş bir arazide el yapımı patlayıcı bulundu. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Patlayıcıyı bölgeye getiren terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.