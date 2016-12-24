O İLDE FACİADAN SON ANDA DÖNÜLDÜ

O ilde faciadan son anda dönüldü

Mardin'in Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde tespit edilen el yapımı patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Valilikten yapılan açıklamada, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Korucu, Kuyubaşı ve Ormaniçi mahallelerindeki arama tarama faaliyetlerinde, Korucu Mahallesi yolu üzerine tuzaklanmış patlayıcı madde düzeneğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Büro Amirliği ekibince yapılan inceleme sonucunda, menfeze yağ tenekeleri içerisine konulmuş vaziyette 60 kilogram ve 100 metre kablo ile bağlanmış amonyum nitrat tespit edilerek kontrollü olarak imha edilmiştir."

Nusaybin'de boş bir arazide tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçatarla Mahallesi'nde boş bir arazide el yapımı patlayıcı bulundu. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Patlayıcıyı bölgeye getiren terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA
134
Lokantada kedi eti skandalı !Lokantada kedi eti skandalı !
Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti ?Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti ?
Kalp hastasını karda sırtında taşıdıKalp hastasını karda sırtında taşıdı
Dede torununa cinsel istismardan tutuklandıDede torununa cinsel istismardan tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert açıklamalarKılıçdaroğlu'ndan hükümete sert açıklamalar
Barzani'den sürpriz PKK çıkışı: ''Gerekirse...''Barzani'den sürpriz PKK çıkışı: ''Gerekirse...''
Beşiktaş'taki kanlı saldırıda ABD iziBeşiktaş'taki kanlı saldırıda ABD izi
Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?
Büyükelçi suikastının kilit ismi İstanbul'da gözaltındaBüyükelçi suikastının kilit ismi İstanbul'da gözaltında
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS