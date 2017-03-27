O ilde hareketli saatler! Polis alarma geçti

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde belediyeye ait ücretsiz otoparkta bombalı araç bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, otoparkta bulunan park halindeki tüm araçları tek tek gözden geçirdi.



Bomba imha uzmanlarının da hazır bulunduğu incelemelerin ardından durumundan şüphelenilen bir araç, çekici ile ilçe dışına çıkardı. Araçta, incelemelerin sürdüğü belirtildi.

