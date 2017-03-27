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O İLDE HAREKETLİ SAATLER! POLİS ALARMA GEÇTİ

O ilde hareketli saatler! Polis alarma geçti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bombalı araç ihbarı üzerine harekete geçen polis, durumundan şüphelenilen park halinde bir aracı çekici ile güvenli bir alana çekti.

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Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde belediyeye ait ücretsiz otoparkta bombalı araç bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, otoparkta bulunan park halindeki tüm araçları tek tek gözden geçirdi.
 
Bomba imha uzmanlarının da hazır bulunduğu incelemelerin ardından durumundan şüphelenilen bir araç, çekici ile ilçe dışına çıkardı. Araçta, incelemelerin sürdüğü belirtildi.
 

İHA
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