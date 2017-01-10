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O İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 26 TUTUKLAMA

O ildeki FETÖ operasyonunda 26 tutuklama

Malatya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen veya açıkta bulunan öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 kişiden 26'sı tutuklandı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen ya da açıkta bulunan öğretmenlere yönelik Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça sorgulanan zanlılardan 32'si mahkemeye gönderildi, 2'si salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

AA
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