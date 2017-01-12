O ildeki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltında alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularından sonra aralarında Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünat Aydın ve Eğitim-Bir-Sen Söke temsilcisi Ali Yüksel ile eşinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 28-30 Aralık'ta Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.