O İLLERDE BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI

O illerde büyük operasyon başlatıldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı’na havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

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Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağı bölgesine gitti. Çok sayıda askerle yapılan kapsamlı operasyonda helikopterler de havadan destek veriyor. 

LİCE, KULP, SİLVAN VE HAZRO 

Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 18 Ocak'ta başlatılan "Bayrak-38 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı biri doğal mağara olan 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi - 28 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bir cezaevi firarisi ile 9 terör örgütü iş birlikçisi şüphelisinin gözaltına alındığı operasyonda, 2 ton 944 kilogram esrar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA/İHA

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