O isimden sert sözler ! "Türkiye Kobani'yi dağıtırım demeli"

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Korg. İsmail Hakkı Pekin, son zamanlarda artan PKK saldırılarına ilişkin "Türkiye'nin ABD'ye bu böyle devam ederse ‘Kobani'ye, girer, dağıtırım' demesi lazım. Rusya ile anlaşılırsa sorun olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Milliyet yazarı Tunca Bengin'e konuşan İsmail Hakkı Pekin, "Bir cezalandırma operasyonundan bahsediyorum. Başta Afrin'e girersiniz. Tabi bunu yaparken Rusya'yla görüşmek lazım çünkü bölgedeki Kürt gruplarla Rusya'nın ilişkisi var. Hedefi iyi tespit etmek lazım. Rusya'yla anlaşırsak gireriz" diye konuştu.

Tunca Bengin'in 'Kobani'ye cezalandırma operasyonu şart' başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2017) yazısı şöyle:

"Türkiye'de eylem yapacak PKK'lılar yeni Kandil olarak tanımlanan Kobani'de özel olarak eğitiliyor. Suruç üzerinden Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıktan sonra da İstanbul-Dolmabahçe ve Kayseri'de olduğu gibi kalleşçe saldırılarla masum insanları katlediyorlar. Yani bataklık burnumuzun dibinde. Hatta sınırdan öteye baktığında çıplak gözle bayraklarının görüldüğü yerler dahi var. Bu da ülke insanının canına tak etmiş durumda.

Dolayısıyla da herkesin aklından geçenler aynı: Fırat Kalkanı harekatıyla ABD'nin güdümündeki PYD/PKK'nın Kürt Koridoru planını bozan Türkiye, Kobani'ye duyarsız mı kalacak? Kalmazsa da ABD'nin tavrı ne olur ya da olabilir?

PKK'nın İzmir'deki saldırısı sonrasında konuştuğum eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Korg. İsmail Hakkı Pekin'in bu konudaki düşüncesi şöyleydi:

'Türkiye'nin ABD'ye bu böyle devam ederse ‘Kobani'ye, girer, dağıtırım' demesi lazım. Çünkü artık çok fazla bedel ödüyoruz, bunun hesabını sormak gerekiyor. İncirlik'in kapatılması, Kobani ve Irak'a müdahale hepsini düşünmek gerekir."

Türkiye Kobani'ye girebilir mi?

Girip kalmanıza gerek yok tanklarla 15-20 kilometre girersiniz darmadağın eder çıkarsınız. Bu kadar basit, bunu yaparsınız. Yani girip de orayı almanız söz konusu değil. Bir cezalandırma operasyonundan bahsediyorum. Başta Afrin'e girersiniz. Tabi bunu yaparken Rusya'yla görüşmek lazım çünkü bölgedeki Kürt gruplarla Rusya'nın ilişkisi var. Hedefi iyi tespit etmek lazım. Rusya'yla anlaşırsak gireriz."

El Bab gibi değil yani?

El Bab farklı bir şey. O koridoru kesmek için 50 kilometre derinlik bir tarafta El Bab, bir tarafta Menbiç öyle bir alan gerekiyor. Orada Türkiye kalıcı ateşkes ya da barış oluncaya kadar kalacak başka çaresi yok ama diğeri cezalandırma operasyonu. 50 tank girer, dağıtır, Türkiye'ye döner. Herkes de bilir ki bir olay olduğu zaman Türkiye bunu yapar.

Bunun bedeli ne olur?

Rusya ile anlaşılırsa sorun olacağını sanmıyorum. En fazla ABD bize müdahale etmeye kalkar, ambargo zaten uyguluyorlar ama canlarını yakmak zorundayız. Yakmazsak bu işin üstesinden gelemeyiz. Herkes yaktığı can kadar kendi canının yanacağını da bilmeli. Artık son dakikaya geldik bu susarak falan olacak bir iş değil..