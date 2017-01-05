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O KADINLARLA İLİŞKİYE GİREN 200 ERKEK ARANIYOR

O kadınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor

Van'da HIV virüsü tespit edilen hayat kadınlarıyla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor.

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Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kadında HIV virüsü tespit edildi. Kadınların Van'da bulundukları 16 gün içersinde yaklaşık 200 erkekle ilişkiye girdiklerini söylemesi üzerine polis, bu kişilerin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.

Van'da 14 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen operasyonda çeşitli adreslere baskın düzenleyen Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın ile bunlara fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa teşvik, aracılık ve zorla alıkoyma suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden M.K. tutuklanarak Van M Tipi Cezaevine gönderildi.

2 KADINDA HIV TESPİT EDİLDİ

Operasyonlar sonrası sağlık kontrolünden geçirilen Kazakistan uyruklu 29 yaşındaki G.K. ve Azerbaycan uyruklu T.İ.'de AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü tespit edilince polis alarma geçti. Kadınlar operasyonun olduğu güne kadar yaklaşık 200 erkekle ilişkiye girdiklerini belirtti. Polis şimdi HIV virüsü taşıyan kadınlarla ilişkiye giren erkekleri araştırırken, kadınlarla ilişkiye girenlerden sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.

DHA
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