YEREL HABERLER
Nevşehir \ Hacıbektaş
Diğer İllerSitene Ekle

O KAYMAKAM DA İHRAÇ EDİLDİ

O kaymakam da ihraç edildi

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yürürlüğe girmesiyle Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamı Erdal Çetinbaş, meslekten ihraç edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK sonrasında 2 Aralık 2016 tarihinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Erdal Çetinbaş meslekten ihraç edildi. 
 

İHA
519
İki genç yazlıkta ölü bulunduİki genç yazlıkta ölü bulundu
2017 yılına damga vuracak mega projeler2017 yılına damga vuracak mega projeler
11.000 lüks araca el koyuldu11.000 lüks araca el koyuldu
İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"
Beyaz Saray'dan fotoğraf tepkisiBeyaz Saray'dan fotoğraf tepkisi
Bu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyorBu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyor
Gülşen oğlu için kesenin ağzını açtıGülşen oğlu için kesenin ağzını açtı
Bakan Avcı'dan "Topkapı Sarayı" açıklamasıBakan Avcı'dan "Topkapı Sarayı" açıklaması
Midesinden çıkanlar şoke ettiMidesinden çıkanlar şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS