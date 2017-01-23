O kaymakamla ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği için sert tepki gösterdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıda '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddiasıyla kendisini isim vermeden eleştirdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.

A Haber'in haberine göre, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler Kaymakamlığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.