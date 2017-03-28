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O KENTTE BÜYÜK SEVİNÇ ! SUYU ŞİFALI ÇIKTI

O kentte büyük sevinç ! Suyu şifalı çıktı

Nevşehir'de TOKİ bölgesindeki termal suyun analiz sonuçları kentte sevinç yarattı.

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Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki yeni TOKİ konutlarının bulunduğu 2. etap arkasında yapılan termal su sondaj çalışmalarında kaynak çıkış sıcaklığı 42.37 Santigrat derecedeki sıcak suyun analiz sonuçları açıklandı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tıbbi Değerlendirme Kurulunda görüşülerek hazırlanan Tıbbi Değerlendirme Raporuna göre yürütülen sondajla ortaya çıkan suyun Sodyum Klorürlü, Florürlü, bikarbonatlı termomineralli bir su olduğu bilgisine yer verildi.

Yapılan değerlendirmeler ışığında bölgedeki suyun banyo uygulamaları şeklinde kullanılmasıyla inflamatuvar romatizmal hastalıkların remisyon dönemlerinde, osteoartrit gibi dejeneratif eklem rahatsızlıklarında, kronik bel ağrısında, miyozit, tendinit, f bromiyalji sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarında, ortopedik operasyonlar sonrası ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlarda mobilizasyon ve rehabilitasyon çalışmalarında destekleyici, tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir nitelikte olduğu belirtildi.

O kentte büyük sevinç ! Suyu şifalı çıktı

İHA
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