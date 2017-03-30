O kurum 1.500 işçi alacak !

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerindeki fabrikalarında önemli sayıda personel açığı bulunduğunu kaydeden Bakan Çelik, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere geçici işçi alımı gerçekleştirilecek. Çaykur'a bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde bulunan yaş çay fabrikalarında çalışmakta olan geçici ve daimi işçilerden emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalardan dolayı önemli sayıda işçi personel açığı ortaya çıkmış bulunuyor. Ayrıca kurumun oluşturulan yeni fabrikası ve bazı ünitelerdeki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin artması, mevcut iş gücü ihtiyacını daha da artırmış bulunuyor. Kurumun personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik (geçici) ilkokul öğrenimli beden işçisi İŞKUR aracılığıyla alınacak. Söz konusu alım için İŞKUR, 4-13 Nisan aralığında ilana çıkacak. Kura çekimi ise Mayıs ayının ilk haftasında noter huzurunda yapılacak."