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O MEDYA KANALININ ÜLKEYİ TERK ETMESİNİ İSTEDİ

O medya kanalının ülkeyi terk etmesini istedi

Venezuela lideri Maduro, CNN'in ülkeyi terk etmesini istedi.

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Venezuela lideri CNN'den ülkeyi terk etmesini istedi

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı" gerekçesiyle CNN'in ülkeyi terketmesini istedi

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro , gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı gerekçesiyle CNN’den Venezuela’yı terk etmesini istedi.

Geçen hafta yaşanan bir olay üzerine Maduro, CNN’in gerçekleri çarpıtarak yayın yaptığını iddia etti. Son olarak ise ise, bir öğrencinin okulunun eskimiş olması ve çektikleri açlık problemlerini canlı yayında Maduro’ya bildirmesi üzerine Maduro yaptığı açıklamada, “CNN’nin bu yayını çarpıtmaya çalıştığını, bunu yapamayacağını” söyledi.

Öte yandan CNN, Venezuela hükümetinin terörle bağlantısı olan kişilere pasaport vermiş olabileceğini iddia etti. CNN ayrıca, bir dönem Irak’taki Venezuela Konsolosluğunda avukatlık yapmış olan Misael Lopez’in çalıştığı dönemde binlerce insanın vize ve pasaportlarının satıldığını gördüğü bir şahit olduğunu iddia etti. Hükümet kanadı ise bu iki iddiayı da kabul etmedi.

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