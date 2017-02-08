O MESAJI ATAN BYLOCK'ÇU YAKALANDI !

O mesajı atan ByLock'çu yakalandı !

FETÖ darbe girişiminde komiser yardımcılarına ByLock üzerinden mesaj atan şüpheli yakalandı.

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Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"  üzerinden komiser yardımcılarına "Gerekirse amirlerinizi rehin alın" şeklinde  mesaj yazdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 17 polis memuru  ve komiser yardımcılarının kullandığı "ByLock" programı yazışmalarının  incelenmesi sonrası, "Asker darbe yapıyor, direnmeyin asker kararlı, karşısında durursanız vuracak. Gerekirse birim amirlerinizi rehin alın." diye mesaj yazan  kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İncelemelerde mesajı yazan kişinin, örgütün 2014 ve 2015 yılı kurs  mezunu komiser yardımcılarından sorumlu sözde "Mahrem imamı" A.Ş. olduğu  belirlendi.

Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alınan A.Ş, emniyetteki işlemleri  sonrası Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Zanlı A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada A.Ş'nin evinde  yapılan arama ise örgüte ait 105 yayının ele geçirildiği de öğrenildi.

19 polisten 17'si tutuklanmıştı

Kırklareli Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli,  İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de geçen hafta  düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u  kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmış, şüphelilerden  17'si tutuklanmıştı.

AA
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