O mesajlar Mustafa Erdoğan'ı kızdırdı

Gülben Ergen ile 2012’de boşandığı Mustafa Erdoğan’ın arasına kara kedi girdi

Oğulları Atlas’ın 2 hafta önceki doğum gününde tartışan çiftin gerginliğinin nedeni; Esra Sönmezer. 1AN TV’deki magazin programı ‘Bir de Bizden Dinleyen’i sunan Esra Sönmezer “Mustafa Erdoğan bana mesajlar atıyor. Sadece arkadaşım olabilir. Gülben Hanım’la yeniden evleneceklerse Allah mutlu etsin. Fakat evlenmek isteyen biri bu tür mesajlar atmaz, insanların peşine düşmez. Ona ilgi duymuyorum” demişti.

ARALARI AÇILDI



Mustafa Erdoğan ile Esra Sönmezer arasındaki mesaj krizi Gülben Ergen’in canını sıktı. Oğulları Atlas, Ares ve Güney ile birlikte sürekli poz veren eski çiftin bu yüzden tartıştığı, günlerdir bir araya gelmedikleri ortaya çıktı. Mustafa Erdoğan çocuklarını almak üzere Gülben Ergen’in evine gidiyor ancak eskisi gibi içeriye girmeden dönüyor.

PEŞİMDEN KOŞTU

Esra Sönmezer kendisi için “Gereksiz” diyen Mustafa Erdoğan’a çok kızdı ve şöyle konuştu: “Peşinden koştuğu kişiye böyle söylemesi ona hiç yakışmadı. Ben zaten onu gerekli bulsaydım, hayatımda olurdu!”