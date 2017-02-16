O minibüsün şoförü anlattı: ''Uyardım, dinlemedi !''

İstanbul'da Almila Kursar'ın minibüste başörtüsünü çıkarıp tekme attığı Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in saldırıya uğradığı anlara tanık olan şoför Mehmet Fatih Boğa, "Saldırganı önce sözlü uyardım. Dinlemeyince minibüsü emniyete çektim" dedi.

Sabah gazetesinden Ahmet Altındiş'in haberine göre Maltepe'de başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in (16) saldırıya uğradığı minibüsün şoförü Mehmet Fatih Boğa, o anları anlattı.

18 yıldır Pendik-Kadıköy hattında çalışan Boğa, saat 11.00 sıralarında Yiğit'i okulunun bulunduğu Erenköy durağından aldığını ifade ederek, "Maltepe istikametine seyir halindeydim. Bostancı'ya geldiğimde ise saldırgan Almila Kursar bindi. Bir süre sonra olaylar cereyan etti. Genç kız yanındaki kadınla eğitim hakkında sohbet ediyordu. Daha sonra saldırgan, birden 'Siz teröristsiniz. Memleketi sattınız. Yeşil sermaye solun aydınlarını öldürdü' deyip eliyle kızın başörtüsünü çıkarttı. Ardından da Almanca bir şeyler söyledi. Kendisini önce sözlü uyardım ama baktım ki olacak gibi değil hemen cadde üzerindeki Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne minibüsü çektim. Koşa koşa bir polis çağırdım durumu anlattım. Onlar da saldırgan ile diğer kızı alıp polis merkezine götürdü" dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'i ve ailesini Bostancı'daki evlerinde ziyaret etti.