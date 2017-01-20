O müdür de FETÖ'den tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis ekipleri, 2012- 2014 yılları arasında Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapan Osman Turhan ile komiser yardımcısı R.S., polis memurları O.Ü., C.Y., Y.S. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli polislerden Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski müdürü Osman Turhan ile komiser yardımcısı R.S. tutuklandı. Diğer 4 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.