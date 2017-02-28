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O ÖRGÜT SİLAH BIRAKIYOR !

O örgüt silah bırakıyor !

Kolombiya ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında 1 Mart'tan itibaren FARC silah bırakıyor...

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Kolombiya hükümeti ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlamasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo, FARC'ın silah bırakma sürecinin 1 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Jaramillo, Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı, Casa de Narino'da 3'ncüsü gerçekleştirilen Çatışma Sonrası Dönem Kabinesi öncesinde, gazetecilere FARC'ın silah bırakma süreci ve örgüt mensuplarının affına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sergio Jaramillo, silah bırakma aşamasına, daha önce planlandığı gibi 1 Mart'ta başlanacağını belirtti. FARC'ın silah bırakma ve topluma geri dönme süreci için hazırlanan bölgelere girişinin bazı gecikmelerle tamamlandığını söyleyen Jaramillo, bu yüzden bir an önce örgütün elindeki silahların kayıt altına alınması ve patlayıcıların imhası için gerekli çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Jaramillo ayrıca, Komisyonun, FARC mensuplarının affı için insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamı dışında kalan bin 200 başvuruyu değerlendireceğini kaydetti.

Çatışma Sonrası Dönem Kabinesi

Casa de Narino'da, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos yönetiminde Çatışma Sonrası Dönem Kabinesi 3'ncü toplantısı gerçekleştirildi.

Santos, toplantıda, barış anlaşmasının uygulanması ve koka gibi uyuşturucu yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirilmesiyle mücadele konularının yanı sıra, çatışmadan etkilenen bölgelerdeki altyapı, sağlık ve eğitim mevzularının ele alındığını ifade etti.

Santos, şu ana kadar koka ve diğer yasa dışı bitkileri yetiştiren 55 bin aile ile de anlaşma imzalandığını kaydetti.

AA
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