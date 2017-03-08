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O PARTİ LİDERİ HADDİNİ AŞTI ! KÜSTAH AÇIKLAMA...

O parti lideri haddini aştı ! Küstah açıklama...

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, bakanların Hollanda'da yapacağı etkinlik hakkında küstahça açıklamalar yaptı.

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Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla cumartesi günü Hollanda'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili etkinliği protesto etti.

PW lideri Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de halk  oylamasına sunulan yeni anayasanın cumhurbaşkanına daha fazla güç verdiğini  belirterek "Türk bakanların Hollanda'ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
 
Hollanda hükümetinin etkinliği engellenmekte çok etkisiz davrandığını,  Çavuşoğlu'nun konuşmasının neden engellenmediğini hala anlamadığını söyleyen  Wilders, Türk bakanların 16 Nisan'da yapılacak referanduma kadar geçici süreyle  "istenmeyen adam" ilan edilmesini istedi.

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Çavuşoğlu'nun cumartesi günü Hollanda'ya gelmesi durumunda ülkeye  girmesine izin verilmeyip Türk büyükelçiyle tekrar ülkesine gönderilmesi  gerektiğini ileri süren Wilders, "Burası bizim ülkemiz. Türk bakanlarını lobi  yapması için ülkemizde kabul etmiyoruz." dedi.
 
Wilders, Türk bakanların referandum kampanyasını Türkiye'de yapmaları gerektiğini savunarak, "Bana göre, Hollanda'da çifte vatandaşlığı olan kişilerin  ülkemizde seçimlere katılma hakkına zaten sahip olmaması gerekir." ifadesini  kullandı.

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