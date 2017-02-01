O POLİS MEMURU TUTUKLANDI

O polis memuru tutuklandı

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Cemal Arslan, Bylock kullandığının tespit edilmesinden sonra yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

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Daha önce gözaltına  alınıp serbest bırakılan polis memuru Cemal Arslan, FETÖ'nün şifreli programı  "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine, yeni "Tahşiyecilere kumpas"  soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. FETÖ'nün yasa dışı dinleme davasında tutuklu bulunan ve gözaltına alınırken kelepçeli ellerini kaldırdığı bir fotoğrafla gündeme gelen eski İstanbul Siber Suçlarla Mücadele  Şube Müdürü Hayati Başdağ da bu kapsamda tekrar gözaltı işlemi uygulanarak,  İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

"Tahşiyecilere kumpas"  davasının soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Cemal Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli programı "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine, yeni soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY),  ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile  aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri  Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 9'u tutuklu 33 sanığın  yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Şu ana kadar 59 duruşması yapılan dava haricinde, İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen "Tahşiyecilere  kumpas" soruşturması kapsamında, elde edilen yeni deliller doğrultusunda bazı  emniyet görevlilerine yönelik gözaltı kararları alındığı ve bir polis memurunun  tutuklandığı ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN 1 DOLARLAR ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç'un yürüttüğü  soruşturmada, davanın müdahillerinden Turgut Yıldırım'ın 22 Ocak 2010'da el  bombası bulunduğu belirtilen ev aramasına katılan polis memurlarından Cemal  Arslan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan kapsamlı çalışma sonrası  FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine  gözaltına alındığı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Turgut Yıldırım'ın evindeki aramaya katılan ekipte "abi" konumunda  olduğu ve aramaya katılan polisleri görevlendirme işini yürüttüğü belirlenen  Cemal Arslan'ın, ilk soruşturma kapsamında da gözaltına alındığı ve delil  yetersizliğinden serbest bırakıldığı kaydedildi.

Evinde yapılan aramada 1 dolarlık banknotlar çıkan Arslan'la ilgili bu  delilin, 1 dolarların o tarihte henüz FETÖ'nün şifreleşme aracı olduğu  bilinmediği için dikkate alınmadığı aktarıldı.

Soruşturma sürecinde verilen ifadeler ve özellikle 15 Temmuz darbe  girişiminin ardından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Arslan'ın örgütün  şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının da tespit edildiği bilgisi  verildi.

HAYATİ BAŞDAĞ EMNİYETTE TUTULUYOR

Öte yandan, FETÖ'nün "yasa dışı dinleme" davasının tutuklu sanığı olan  ve gözaltına alınırken kelepçeli ellerini kaldırdığı fotoğrafla gündeme gelen  eski İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hayati Başdağ da "Tahşiyecileri  kumpas" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden  İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Başdağ'a gözaltı işlemi uygulandığı ifade  edildi.

Daha önce gözaltına alınarak serbest bırakılan, aralarında kapatılan  Zaman gazetesinin "Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile bazı polislerin de  olduğu şüphelilerle ilgili devam eden soruşturmada sona yaklaşıldı.

Yurt dışında olduğu belirtilen firari Dumanlı, tutuklanan polis Cemal  Arslan ve gözaltına alınan Hayati Başdağ'ın da şüpheliler arasında yer aldığı  yeni bir iddianame yazılıyor.

AA
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