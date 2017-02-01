O polis memuru tutuklandı

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Cemal Arslan, FETÖ'nün şifreli programı "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine, yeni "Tahşiyecilere kumpas" soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. FETÖ'nün yasa dışı dinleme davasında tutuklu bulunan ve gözaltına alınırken kelepçeli ellerini kaldırdığı bir fotoğrafla gündeme gelen eski İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hayati Başdağ da bu kapsamda tekrar gözaltı işlemi uygulanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

"Tahşiyecilere kumpas" davasının soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Cemal Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli programı "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine, yeni soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 9'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Şu ana kadar 59 duruşması yapılan dava haricinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen "Tahşiyecilere kumpas" soruşturması kapsamında, elde edilen yeni deliller doğrultusunda bazı emniyet görevlilerine yönelik gözaltı kararları alındığı ve bir polis memurunun tutuklandığı ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN 1 DOLARLAR ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç'un yürüttüğü soruşturmada, davanın müdahillerinden Turgut Yıldırım'ın 22 Ocak 2010'da el bombası bulunduğu belirtilen ev aramasına katılan polis memurlarından Cemal Arslan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan kapsamlı çalışma sonrası FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Turgut Yıldırım'ın evindeki aramaya katılan ekipte "abi" konumunda olduğu ve aramaya katılan polisleri görevlendirme işini yürüttüğü belirlenen Cemal Arslan'ın, ilk soruşturma kapsamında da gözaltına alındığı ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı kaydedildi.

Evinde yapılan aramada 1 dolarlık banknotlar çıkan Arslan'la ilgili bu delilin, 1 dolarların o tarihte henüz FETÖ'nün şifreleşme aracı olduğu bilinmediği için dikkate alınmadığı aktarıldı.

Soruşturma sürecinde verilen ifadeler ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Arslan'ın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının da tespit edildiği bilgisi verildi.

HAYATİ BAŞDAĞ EMNİYETTE TUTULUYOR

Öte yandan, FETÖ'nün "yasa dışı dinleme" davasının tutuklu sanığı olan ve gözaltına alınırken kelepçeli ellerini kaldırdığı fotoğrafla gündeme gelen eski İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hayati Başdağ da "Tahşiyecileri kumpas" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Başdağ'a gözaltı işlemi uygulandığı ifade edildi.

Daha önce gözaltına alınarak serbest bırakılan, aralarında kapatılan Zaman gazetesinin "Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile bazı polislerin de olduğu şüphelilerle ilgili devam eden soruşturmada sona yaklaşıldı.

Yurt dışında olduğu belirtilen firari Dumanlı, tutuklanan polis Cemal Arslan ve gözaltına alınan Hayati Başdağ'ın da şüpheliler arasında yer aldığı yeni bir iddianame yazılıyor.