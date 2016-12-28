O PROFESÖR FETÖ'DEN TUTUKLANDI

O profesör FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

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İzmir'de kapatılan Gediz Üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır ile birlikte 8 kişi tutuklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne aday göstermiş ancak delegeler seçmemişti. Ünlü profesörün adı 7 Haziran seçimlerinde CHP'de milletvekili adaylığı için de geçmişti.

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Gediz  Üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra  adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı.  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye  sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU LİSTESİNE ALMIŞTI 

Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan  zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer  şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular arasında, meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın  Savaşır da bulunuyor. Savaşır, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne  (PM) girmek amacıyla Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için aday oldu ancak delegelerden yeteri kadar oy alamayınca  PM'ye giremedi. Kurultayda Gözaydın Savaşır'ı CHP lideri anahtar listesine almıştı. 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı lacağı konuşulmuş ama gerçekleşmemişti. CHP liderinin eski danışmanı da FETÖ'den tutuklanmıştı. 

NAZLI ILICAK VE MEHMET ALTAN İLE PROGRAMLARA KATILMIŞTI 

İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında  tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt  propagandası yaptığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma  kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve  Adana'da kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlediği  operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 16'sını gözaltına  almıştı.

26 Ağustos'ta düzenlenen birinci dalga operasyonda ise 101 zanlı  hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında, üniversitenin kurucu  üyelerinden, TMSF'ye devredilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet  Küçükbay da tutuklanmıştı.

AA
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