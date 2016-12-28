O profesör FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de kapatılan Gediz Üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır ile birlikte 8 kişi tutuklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne aday göstermiş ancak delegeler seçmemişti. Ünlü profesörün adı 7 Haziran seçimlerinde CHP'de milletvekili adaylığı için de geçmişti.

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Gediz Üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU LİSTESİNE ALMIŞTI

Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular arasında, meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da bulunuyor. Savaşır, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için aday oldu ancak delegelerden yeteri kadar oy alamayınca PM'ye giremedi. Kurultayda Gözaydın Savaşır'ı CHP lideri anahtar listesine almıştı. 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı lacağı konuşulmuş ama gerçekleşmemişti. CHP liderinin eski danışmanı da FETÖ'den tutuklanmıştı.

NAZLI ILICAK VE MEHMET ALTAN İLE PROGRAMLARA KATILMIŞTI

İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Adana'da kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 16'sını gözaltına almıştı.

26 Ağustos'ta düzenlenen birinci dalga operasyonda ise 101 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında, üniversitenin kurucu üyelerinden, TMSF'ye devredilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay da tutuklanmıştı.