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O REKLAMLAR YOUTUBE'TAN KALDIRILIYOR

O reklamlar Youtube'tan kaldırılıyor

YouTube'un hiç istemediğiniz zamanlarda karşınıza çıkabilen "atlanmayan" reklamlar kaldırılıyor.

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YouTube'taki reklamlar, dikkatimizi çekebilmek için birkaç farklı yola başvuruyorlar. Bunlar arasında en sinir bozanı ise herhalde 30 saniyelik, atlanması mümkün olmayan reklamlar. Sıkı durun çünkü Google, en istemediğiniz zamanlarda karşınıza çıkabilen bu reklamları kaldırıyor.

YouTube'daki reklamları kaldırmanın iyi bilinen birkaç yolu var ancak yakında bunlara bavşurmanıza gerek kalmayacak. Firmadan gelen açıklamada 30 saniyelik geçilmeyen reklamların 2018'de durdurulacağı, bunun yerine "hem kullanıcıların, hem de reklam verenlerin faydalanacağı formatlara yer verileceği" bilgisi yer aldı. 30 saniyelik reklamlar kaldırılsa da, 20 saniyelik reklam slotları dahil diğer reklamlar, geçemeyeceğiniz biçimde sunulmaya devam edilecekler.

Google'ın bu kararı, firmanın cebine akan paraların bir miktar hız kaybetmesine yol açacak. Video alanında Google, artık yalnız değil - Facebook, Instagram gibi siteler video işlevlerini son dönemde oldukça geliştirdiler.

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