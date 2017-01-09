O REKORU İLK KEZ BİR KADIN KIRDI

O rekoru ilk kez bir kadın kırdı

Denizli'de düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasında bir kadın, 225 adet çöp şiş yiyerek tüm rekorları kırdı.

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Çöp şişin icat edildiği ve meşhur olduğu Denizli ilinde, düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasında ilk defa bir kadın kazanarak tüm rekorları kırdı. 50 kilo ağılığındaki Esra Uyuz, 225 adet çöp şiş yiyerek o ana kadar ki tüm rekorları kırdı.

140 yıllık dededen toruna miras kalan, Ortaklar Çöp Şiş'in işletmecisi Mehmet Kaya tarafından düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasını ilk defa bir kadın kazanarak tüm rekorları kırdı. 3 ay önce Bayram Karaduman tarafından 190 çöp şiş yiyerek kırılan yeme rekorunu Esra Uyuz, 225 adet çöp şiş yiyerek o ana kadarki tüm rekorları kırdı.

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Çöp şiş tarihini yaşatmak ve farkındalık yaratmak için işletmeci Mehmet Kaya tarafından düzenlenen Türkiye genelindeki yarışmaya ilgi oldukça büyüktü. Farklı illerden gelen yarışmacılarla birlikte 190 adet çöp şiş rekorunun kırılması beklenirken, bunu 225 adet çöp şiş yiyerek 50 kilo ağırlığındaki Esra Uyuz herkesi şaşırttı. Yediklerine ücret ödemezken üstüne bir de çeyrek altın kazanan Esra Uyuz, "Sırf bu rekoru kırmak için geldim ve 5 kilo eti yiyebileceğimi bildiğim için 225 adet çöp şişi rahatlıkla yedim" dedi.

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