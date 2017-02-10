O saldırı için 104 kez ağırlaştırılmış müebbet

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ tarafından 1,5 yıl önce Suruç ilçesinde düzenlenen, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili 3 şüpheli hakkında 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Başka suçtan tutuklu Yakub Şahin ile İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 70'er defa olmak üzere 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen 213 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, hedefi ve amaçlarına yer verilen iddianamede, Suruç'taki canlı bomba saldırısını yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün saldırının gerçekleştirildiği kültür merkezine gidişine ait MOBESE kameralarına yansıyan görüntü ve fotoğrafları delil olarak sunulmuş, Ankara Garı'ndaki patlamanın şüphelisi olan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıda ölen terör örgütü üyesi İbrahim Halil Durgun'un Gaziantep'teki adresinde ele geçirilen dijital materyallerde Alagöz ile Suriye'deki çatışma bölgelerinde çektirdikleri fotoğraflar da yer almıştı.

İddianamede, Suruç'taki saldırının faillerinin canlı bomba Şeyh Abddurrahman Alagöz, Ankara Garı'ndaki canlı bomba saldırısının şüphelisi ve Gaziantep'te üzerindeki bombayı patlatarak ölen terör örgütü üyesi Yunus Durmaz, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırda ölen Halil İbrahim Durgun, Ankara Garı'ndaki saldırının tutuklu şüphelisi Yakub Şahin, örgütün sözde Türkiye-Suriye sınır sorumlusu Deniz Büyükçelebi ve örgütün Suriye'deki sözde emiri İlhami Balı olduğu değerlendirmişti.