YEREL HABERLER
Şanlıurfa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

O SALDIRI İÇİN 104 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

O saldırı için 104 kez ağırlaştırılmış müebbet

Şanlıurfa'da 1,5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ tarafından 1,5 yıl önce Suruç ilçesinde düzenlenen, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili 3 şüpheli hakkında 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Başka suçtan tutuklu Yakub Şahin ile İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 70'er defa olmak üzere 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen 213 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, hedefi ve amaçlarına yer verilen iddianamede, Suruç'taki canlı bomba saldırısını yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün saldırının gerçekleştirildiği kültür merkezine gidişine ait MOBESE kameralarına yansıyan görüntü ve fotoğrafları delil olarak sunulmuş, Ankara Garı'ndaki patlamanın şüphelisi olan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıda ölen terör örgütü üyesi İbrahim Halil Durgun'un Gaziantep'teki adresinde ele geçirilen dijital materyallerde Alagöz ile Suriye'deki çatışma bölgelerinde çektirdikleri fotoğraflar da yer almıştı.

İddianamede, Suruç'taki saldırının faillerinin canlı bomba Şeyh Abddurrahman Alagöz, Ankara Garı'ndaki canlı bomba saldırısının şüphelisi ve Gaziantep'te üzerindeki bombayı patlatarak ölen terör örgütü üyesi Yunus Durmaz, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırda ölen Halil İbrahim Durgun, Ankara Garı'ndaki saldırının tutuklu şüphelisi Yakub Şahin, örgütün sözde Türkiye-Suriye sınır sorumlusu Deniz Büyükçelebi ve örgütün Suriye'deki sözde emiri İlhami Balı olduğu değerlendirmişti.

AA
210
Zeytinburnu'nda kar maskeli soygunZeytinburnu'nda kar maskeli soygun
Mobilyacıya çıplak fotoğraflı şantajMobilyacıya çıplak fotoğraflı şantaj
Erdoğan'dan Milli Seferberlik açıklamasıErdoğan'dan Milli Seferberlik açıklaması
Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür dilediEmin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Emekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışıEmekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Babasını öldüren çocuğun annesinden şok sözlerBabasını öldüren çocuğun annesinden şok sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS