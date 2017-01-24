O SALDIRININ ARKASINDAN DHKP-C ÇIKTI !

O saldırının arkasından DHKP-C çıktı !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti il binasına saldırı düzenlenyen terörist bir suçunu daha itiraf etti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına LAW silahıyla düzenlediği saldırının ardından kaçtığı Tekirdağ'da yakalanan DHKP-C'li terörist Şerif Turunç ile ölü ele geçirilen Bilgehan Karpat'ın, Tekirdağ Emniyet binasına saldırı amaçlı keşif yaptıkları ortaya çıktı. Turunç'un, 7 Aralık 2016 günü İstanbul'da savcı Evliya Çalışkan'a yönelik saldırıyı da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Sabah
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