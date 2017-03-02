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O ŞARKIYI PAYLAŞIP İNTİHAR ETTİ !

O şarkıyı paylaşıp intihar etti !

Mersin'de bir kişi borçları nedeniyle av tüfeği ile intihar etti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, av tüfeğiyle karnına ateş ederek intihar etti.

İlçeye bağlı Özelbahşiş Mahallesi'nde 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle sebze ektiği tarlasının sular altında kalmasıyla ciddi şekilde ekonomik sıkıntı çektiği öne sürülen H.A (30) bunalıma girdi. Girdiği bunalımdan kurtulamayan 30 yaşındaki H.A evde kimsenin olmadığı bir sırada av tüfeğiyle karnına ateş ederek intihar etti.

Silah sesi üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil ekibinin yaptığı kontrolde H.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

H.A, dün akşam saatlerinde sosyal paylaşım sitesi facebook'taki hesabından "İşte Gidiyorum" şarkısını paylaştı. Şarkıyı paylaştıktan dakikalar sonra intihar etti.

İHA
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