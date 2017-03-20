''O Ses Türkiye'' şampiyonluğunu böyle kutladı

O Ses Türkiye'de 6 yıl sonra ilk kez şampiyonluk yaşayan Hadise, zaferini doyasıya yaşadı. Dodan Özer'in birinci olmasıyla Hadise de mutluluk yaşadı. İşte Hadise'nin kutlama paylaşımı...

'O Ses Türkiye' yarışmasının 2016-2017 sezonu dün gece final yaptı ve Hadise'nin takımında yer alan Dodan Özer şampiyon oldu.

Yarışmanın başladığı güzenden bu yana şampiyon çıkaramayan Hadise, Dodan Özer’le birlikte ilk kez zafer kazandı.

Kendi yarışmacısıyla birlikte birinci olmanın keyfini yaşayan ünlü şarkıcı, 6 sezon sonra gelen şampiyonluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.





Hadise, 'O Ses Türkiye' ve 'Dodan' etiketleri ile “Artık hep birlikte rahat bir nefes alabiliriz diye düşünüyorum" notunu yazdı.