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''O SES TÜRKİYE'' ŞAMPİYONLUĞUNU BÖYLE KUTLADI

''O Ses Türkiye'' şampiyonluğunu böyle kutladı

O Ses Türkiye yarışmasında 6 yıl sonra ilk kez şampiyon olan Hadise zaferini böyle kutladı.

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O Ses Türkiye'de 6 yıl sonra ilk kez şampiyonluk yaşayan Hadise, zaferini doyasıya yaşadı. Dodan Özer'in birinci olmasıyla Hadise de mutluluk yaşadı. İşte Hadise'nin kutlama paylaşımı...

'O Ses Türkiye' yarışmasının 2016-2017 sezonu dün gece final yaptı ve Hadise'nin takımında yer alan Dodan Özer şampiyon oldu.

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Yarışmanın başladığı güzenden bu yana şampiyon çıkaramayan Hadise, Dodan Özer’le birlikte ilk kez zafer kazandı.

Kendi yarışmacısıyla birlikte birinci olmanın keyfini yaşayan ünlü şarkıcı, 6 sezon sonra gelen şampiyonluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Hadise, 'O Ses Türkiye' ve 'Dodan' etiketleri ile “Artık hep birlikte rahat bir nefes alabiliriz diye düşünüyorum" notunu yazdı.

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