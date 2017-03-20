O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Yüzlerce isim arasından sıyrılarak O Ses Türkiye'de finale çıkan 6 yarışmacının mücadelesi bu akşam nefes kesen performanslarla tamamlandı. Hadise 3 yarışmacı ile finale çıkmayı başarmıştı. Gökhan-Hakan kardeşler 2 ve son olarak Sibel Can 1 yarışmacısıyla finale kalmıştı. Murat Boz ise son yarışmacısının yarı finalde elenmesinin ardından finale yarışmacı sokamamıştı. Dün akşam gerçekleştirilen O Ses Türkiye finaliyle ise büyük ödülün sahibi belli oldu.

O Ses Türkiye 2017 şampiyonu Hadise'nin takımından Dodan Özer oldu.

Hadise ve Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından 3'er ismin yer aldığı O Ses Türkiye yarı finalinde Sibel Can ve Murat Boz'un takımlarından ise birer isim yer almıştı. Yarı finalde performansların ardından yapılan SMS oylamasının ardından ise Hadise'nin takımından 3 isim, Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından 2 isim, Sibel Can'ın takımından ise bir isim finale çıkmaya hak kazanmıştı. Yarışmacılar oldukça zorlu maratonun ardından bu akşamda büyük finalde ter döktüler. Birbirinden yetenekli 6 yarışmacı hem araba için hem de kendi single'larını çıkarabilmek adına kıyasıya mücadele etti. Sergilenen performanslar ve eğlenceli gecenin ardından sıra halk oylamasına geldi. Yapılan halk oylamasının ardından ise O Ses Türkiye 2017'nin şampiyonu belli oldu. O Ses Türkiye 2017 şampiyonu Hadise'nin takımından Dodan Özer oldu. Böylece 6 yıllık sezonun ardından Hadise ilk defa O Ses Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

FİNALDE NELER YAŞANDI

O Ses Türkiye'de final heyecanı kıyasıya sürdü. Finale kalan son 6 kişi performanslarını sergiledi. Gerçekleştirilen performansların ardından final yolunda son 4 kişi için halk oylaması gerçekleşti. Yapılan halk oylamasının ardından finalde son 4'e kalan isimler Hadise'nin takımından Dodan Özer ve Taylan Bayri, Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından ise Keremhan Özdemir ve Resul Aydemir oldu. Böylece Sibel Can'ın da son yarışmacısı olan Burhan Çatılı elenmiş oldu. Hadise'nin takımından Cihangir Moralı'da yarışmaya veda eden bir diğer isim oldu.

O Ses Türkiye'de finalinde son 4'e kalan isimlerin ardından son 2'ye kalan isimler de açıklandı. Finale kalan son 4 yarışmacı performanslarını sergiledi ve son 2 için oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda son 2'ye kalan yarışmacılar Hadise'nin takımından Dodan Özer ve Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından Resul Aydemir oldu.