"O Ses Türkiye"de bir ilk !

TV8'de ekranlara gelen 'O Ses Türkiye'de Sibel Can'ın yerine geçici olarak jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar, yarışmacıyı ikna etmek için çok ilginç bir yönteme başvurdu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde çok ilginç bir olay yaşanıyor.

Hayran kaldığı sesi takımına katmak isteyen Hülya Avşar'ın, bir anda telefonunu çıkarıp Sibel Can'ı araması şaşkınlık yarattı.

Ünlü sanatçı, "Sibel Can'la konuşuyorum. Özellikle seni çok istediğini söylüyor" sözleriyle, yarışmacıyı ikna etmeye çalıştı. Diğer jüri üyesi Murat Boz'un ise "Alo Mazhar Abi (Mazhar Alanson)" diyerek, aynı taktikle karşılık vermesi dikakti çekti.