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O SES TÜRKİYE'DE HÜLYA AVŞAR SÜRPRİZİ

O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi

O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde jüride Sibel Can yerine Hülya Avşar var.

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O Ses Türkiye'yi bu akşam yayınlanacak olan bölümde büyük bir sürprizle karşılaşacaklar.

O Ses Türkiye'nin yeni tanıtımında Sibel Can yerine Hülya Avşar'ın gösterilmesi kafaları karıştırdı. Yeni sezonda Sibel Can ile anlaşan Acun Ilıcalı karar mı değiştirdi. O Ses Türkiye yeni tanıtımında jüri koltuğunda Hülya Avşar var.

Ancak program başladıktan sonra Hülya Avşar'ın, sadece bu haftalık Sibel Can'ın yerine jüri koltuğuna geçtiği anlaşıldı. Twiiter'dan açıklama yapan Sibel Can'da durumu "#OSesTürkiye de Hülya Avşar süprizi var. Bölüme hasta olduğum için katılamadım sevgili Hülya adıma güzel sesler seçtimi bende merak ediyorum" şeklinde açıklık getirdi.

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