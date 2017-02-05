O SİLAHIN NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

O silahın ne olduğu ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katıldı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katıldı. Yıldırım konuşmasında ""Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır" dedi. Tören alanında geniş güvenlik önlemi alındı ve dronsavar adı verilen bir cihaz da kullanıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün AK Parti hükümetinin önemli icraatlarından olduğunu belirtti.

2002'de Türkiye'nin en önemli konularından birinin ev ve konut ihtiyacı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Kolları sıvadık ve büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre içinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her köşesinde konut projeleri hayata geçirmeye başladık. Bu dev projelerle sadece bugünü değil yarınlarımızı da inşa ediyoruz." dedi.

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İşte merak edilen dronesavar silah

"TÜRKİYE REJİMİNİ SEÇTİ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiride bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Memlekette güzel bir iş, faydalı bir iş olsa CHP hemen hareket geçer. Hatırlayın başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. 'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti."

"ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN"

Anayasa değişikliği konusunda sözün millette olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz (CHP) Mecliste, aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir."

MİLLET HESABINI SORACAKTIR

Referandumda neden 'evet' denmesini istediklerini açıklayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır."

AA
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