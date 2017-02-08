O tepeye ÖSO bayrağı dikildi

Bugün sabaha karşı El Bab'da bulunan Akil Tepesi'nde çekilen görüntüde, ÖSO güçleri kasabayı her açıdan gören bir kuleye çıkarak bayrak dikiyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO güçleri bugün sabaha karşı DEAŞ'ın elindeki El Bab'a yönelik büyük bir operasyon başlattı. Operasyonda, stratejik öneme sahip kasabayı tepeden gören Akil Tepesi teröristlerden tamamen temizlendi. Karar sabahın ilk ışıklarında Akil Tepesi'nde çekilen bir görüntüye ulaştı. Görüntüde, ÖSO güçleri tepenin üzerinde bulunan ve kasabayı her açıdan gören bir kuleye çıkarak ÖSO bayrağını dikiyor.

138 HEDEF YOK EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı da, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada harekatın 168'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 138 hedefin yok edildiğini kaydetti. Açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edildi” denildi.

Karar