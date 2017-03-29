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O TERÖRİSTİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

O teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyı planlayan teröristin kimliği belli oldu.

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Mardin'in Derik İlçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyı planlayan teröristin, örgütün 'GAP-Ruha' olarak nitelendirdiği bölgenin sözde sorumlusu 'Kurtay' kod adlı PKK'lı  terörist Ümran Cengiz olduğu açıklandı. Terörist Ümran Cengiz'in, Kızıltepe İlçesi'nde oturduğu ve tanınmamak için de takım elbise giyip, kravat taktığı belirtildi.

Polisin önceki gün yaptığı başarılı bir operasyon sonucu yakalanan 2 terörist ve bunlara yardım yataklık ettiği belirtilen 3 kişi ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Teröristlerin polisin takibinde olduğu ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi. Gözaltına alınan PKK'lı 5 teröristin sorgusu devam ederken, bir güvenlik yetkilisi, gözaltına alınanlardan birinin örgütün sözde GAP-Ruha sözde sorumlusu Kurtay kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz olduğunu bildirdi.

Aynı yetkili, PKK'lı Cengiz'in, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde adliye lojmanlarına yönelik saldırıyı planlayan kişi olduğunu kaydetti. 10 Temmuz 2016 tarihinde Kızıltepe İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen 'Firaz Bagok' kod adlı PKK'lı Mahsum Ay'ın yerine, 'Kurtay' kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz'in Kandil tarafından görevlendirildiği kaydedildi. O tarihten bu yana Cengiz'in Kızıltepe İlçesi'nde yaşamaya devam ettiği ve günlük yaşamında dikkat çekmemek için takım elbise giyip, kravat taktığı belirtilen PKK'lı Cengiz, önceki gün güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün twitter hesabından, "Muhammet Fatih Safitürk, sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık, elimizde... Sağ olun arkadaşlar. Bu sabah birisini yakaladık. Şerefsiz, kravat giyinmiş, takım elbise giyinmiş. Evlatlar, bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının o planını yapanı aynı zamanda da o bizim Muhammet Fatih Safitürk evladımız var ya sizin de evladınız, onun katlini planlayanı bu sabah böyle alıverdiler" paylaşımda bulunarak, operasyonu düzenleyen ekibi kutlamıştı.

DHA
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