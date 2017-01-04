O tweetler Barbaros Şansal'a ait değil mi?

Modacı Barbaros Şansal'ın Reina katliamının ardından attığı tweetler ve yayınladığı video yüzünden başına gelmeyen kalmadı.

Şansal önce KKTC'den sınır dışı edildi. Ardından İstanbul'a getirildiğinde ise daha uçağın merdivenlerinde darp edilmeye başlandı. Yerlerde sürüklenen modacıya havalimanında çalışan bir grubun saldırdığı ileri sürüldü.

İŞTE BARBAROS ŞANSAL'IN İFADESİ

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Şansal’a, Reina’ya yönelik saldırı üzerine yazdığı, “Mal sahibi Musevi (Alarko), davacı Sünni (Doğuş Holding), işletmeci Alevi... Noel Baba ha HS...” paylaşımıyla ne kastettiği de soruldu.

Şansal, “Kastolunan herhangi bir din ve mezhep çatışması olmadığı. Noel Baba’nın da bunu yapmayacağı hicvini kullanarak, HS şeklinde argo bir rumuz koydum. Hiciv üslubumla bunun bir din ve mezhep çatışması olmadığını ifade etmek için yazdım.” dedi.

''VİDEO ÇARPITILDI''

Yeni yıla girildikten sonra saat 01.00 sularında “B... boğul” cümlesinin geçtiği bir video çekip yayınladığını da kaydeden Şansal, “İki yıl kadar önce bir internet sitesinde yaptığım röportajın anısına sosyal paylaşım sitesinde zaman zaman bu espriyi de kullanarak video çekimleri yayınlamaktayım” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta katıldığı bir partideyken video çekip yayınladığını belirten Şansal, şöyle konuştu: “Videonun çarpıtıldığını cep telefonlarımın sürekli çalmaya başlamasıyla anladım ve cep telefonlarımı kapattım.”

SAHTE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç'ın verdiği bilgilere göre Barbaros Şansal’ın attığı ileri sürülen “İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel baba kılığındaki sünni müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! Özeti budur” ifadelerinin yer aldığı tweetler sosyal medyada ekran görüntüsü olarak yayıldı. Şansal’ı ilk işaret eden isimlerden biri olan hükümete yakın televizyon yorumcusu Fatih Tezcan, "Alevi kardeşlerimden mesaj: 40 yıllık Ortaköylüyüz Aleviyiz Reina işletmecisinin Aleviliğini biz bilmiyoruz da bu it nereden biliyor" ifadeleriyle üretilmiş ekran görüntüsünü paylaştı. Tezcan’ın paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda Şansal’ın attığı iddia edilen tweetler İstanbul Türkiye’den atılmıştı. Ancak Şansal o saatlerde Kıbrıs’taydı. Ekran görüntüsünde tweetin saati olarak ise 00:51 olarak görülüyor ama Reina katliamı saat 01:15’te gerçekleşti. Yine Şansal’a ait olduğu söylenen tweetin ekran görüntüsünde tweetin atılma saati 15:51 konumu da İstanbul Türkiye olarak görülüyordu.